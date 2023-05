Trickdiebstahl Unbekannte stiehlt Tasche aus Wagen und hebt vierstelligen Betrag ab

Die bestohlene Frau war gerade dabei, ihren Einkauf auf dem Parkplatz der Metro in Trier in ihren Wagen zu laden, als eine Unbekannte sie ansprach, meldet die Polizei. Die Unbekannte habe die Frau in ein Gespräch verwickelt und sich nach einem Discounter in der Nähe erkundigt. Kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass ihre Autotür offen stand und die darin befindliche Handtasche fehlte.