Zeugen gesucht Unbekannter bricht in Trierer Apotheke ein – und klaut Bargeld

Trier · In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Apotheke in der Meierstraße eingebrochen.

16.03.2023, 15:03 Uhr

Foto: TV/Fritz-Peter Linden