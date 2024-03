Pistole im Hosenbund Unbekannter überfällt Tankstelle in Trier – und klaut Geld und Zigaretten

Trier · Ein Mann hat am Sonntag eine Tankstelle in der Ostallee überfallen. Der Raub erinnert an eine ähnliche Tat in der Eifel.

18.03.2024 , 11:49 Uhr

Die Aral-Tankstelle in der Trierer Ostallee. Foto: Friedemann Vetter