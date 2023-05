Belohnung ausgesetzt Unbekannter zerkratzt Glasscheiben an Trierer Modehaus

Insgesamt wurden vier Scheiben beschädigt. An einer Tür zur Konstantinstraße ritzte der Unbekannte in drei Glaseinsätze sowie zur Weberbach in eine Glastür Namen, Buchstaben und Symbole ein. Die Polizei vermutet, dass der Täter einen harten, spitzen Gegenstand verwendet hat. Es entstand großer Sachschaden.