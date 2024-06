Blaulicht Unfall am Trierer Martinsufer: Feuerwehr im Einsatz

Am Moselufer in der Trierer Innenstadt hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Was bislang bekannt ist.

26.06.2024 , 10:01 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth