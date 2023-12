Vorsicht, Autofahrer Unfall am St.-Barbara-Ufer in Trier – stadteinwärts voll gesperrt

Ein Unfall mit drei beteiligten PKW ist am Samstag, 23. Dezember, vor der Wache 1 der Berufsfeuerwehr am St.-Barbara-Ufer in Trier passiert. Dabei wurden laut Feuerwehr mehrere Menschen verletzt, der Erstmeldung zufolge sind sechs Personen betroffen. Eine davon muss die Feuerwehr mittels technischer Rettung aus dem Fahrzeug befreien.