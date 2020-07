Blaulicht : Unfall am Trierer Verteilerring – Straße wieder frei

Unfall am Trierer Verteilerring – Straße wieder frei

Update Trier Nachdem die Herzogenbuscher Straße in Trier am Mittwochmorgen gesperrt war, ist sie mittlerweile wieder offen. Eine Frau war auf einen Sattelschlepper aufgefahren.

Am Trierer Verteilerring kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Das teilt die Feuerwehr in einer Erstmeldung mit. Wie die Stadt Trier auf Twitter mitteilt, ist dabei eine Frau mit ihrem PKW auf einen Sattelschlepper aufgefahren.