Einsatz läuft Erneut Unfall auf der B51 in Trier: Person eingeklemmt, mehrere Verletzte

Trier · Am Donnerstagabend sind minutenlang Sirenen in Trier zu hören. Etliche Einsatzfahrzeuge fahren über die Kaiser-Wilhelm-Brücke die B51 rauf. Hier hat es erneut einen Unfall gegeben. Was bisher bekannt ist.

29.08.2024 , 22:46 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth