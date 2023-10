Mit Verletzten Schwerer Unfall auf der Luxemburger Straße zwischen Trier-Euren und Zewen (Fotos)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend, 2. Oktober, gegen 17.45 Uhr auf der Luxemburger Straße in Trier zwischen Euren und Zewen. Nach ersten Informationen sind zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen, wobei mindestens zwei Menschen verletzt wurden. Die Verletzten wurden versorgt und ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.