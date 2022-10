Blaulicht : Chaos auf der Luxemburgerstraße – Fünf Autos in Unfall verwickelt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier Bei einem Unfall auf der Luxemburgerstraße in Trier stießen am Montagnachmittag mehrere Fahrzeuge zusammen. In Richtung Innenstadt kam es durch den Unfall zu längeren Staus.