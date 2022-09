Unfall Richtung B268 : Frontalzusammenstoß auf der Pellinger Straße in Trier - Zwei Schwerverletzte (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 13 Bilder Schwerer Zusammenstoß Pellingerstraße Trier

Trier Schwerer Unfall auf der Pellinger Straße in Trier: Dort sind am Mittwochabend zwei Autos kollidiert. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Was dazu bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend gegen 21.33 Uhr auf der Pellinger Straße Ortsausgang Trier gekommen. Nach Informationen der Polizei waren im dortigen Kurvenbereich zwei Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Der Aufprall war derart heftig, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt war und von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden musste. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer Verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pellinger Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden.

Foto: dpa/Stefan Puchner