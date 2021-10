Unfall : Auto von Linienbus erfasst - zwei Schwerverletzte wegen Wendemanöver

Bei einem Unfall auf der Bitburger Straße in Trier wurden drei Personen teils schwer verletzt. Ein Linienbus erfasste ein Auto, das beim Wenden die Busspur kreuzte. Foto: Polizeidirektion Trier

Trier Auf der B 51 in Trier schätze ein Autofahrer die Verkehrssituation völlig falsch ein. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Auch ein Busfahrer kam nicht ohne Verletzungen davon.

Am Freitag, 29. Oktober 2021 gegen 15:05 Uhr kam es in Trier auf der Bitburger Straße (B51) zu einem vollgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW Audi RS 3.

Demnach befuhren der 57-jährige Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin aus NRW mit dem PKW die Bitburger Straße in Fahrtrichtung Trier. Der 57-jährige Fahrer des Linienbusses befuhr die daneben liegende Busspur in gleicher Fahrtrichtung. Aufgrund sich stauenden Verkehrs beabsichtigte der ortsfremde Fahrer des PKW über die Busspur zu wenden und seine Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung fortzusetzen, dabei übersah er den nachfolgenden Linienbus, sodass es zu einer Kollision zwischen Linienbus und PKW kam.