Kollision : Unfall an der Ehranger Brücke: Eine Person verletzt, Verkehrsbehinderungen am Morgen (Fotos)

Unfall an der Ehranger Brücke: Eine Person verletzt, Verkehrsbehinderungen am Morgen (Fotos)

Trier Am frühen Donnerstagmorgen hat es an der Ehranger Brücke gekracht. Wegen den folgenden Aufräumarbeiten ging es für eine Weile nur eingeschränkt vorwärts.

Am Donnerstag, den 08. Dezember, befuhr gegen 05:55 Uhr ein roter Kleintransporter das Gefällstück der A 64a aus Richtung Luxemburg kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil. Unmittelbar vor der Ehranger Brücke, am Ende der baulichen Fahrbahntrennung, kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte hier auf der Gegenfahrspur sowohl mit der Außenschutzplanke als auch seitlich mit einem entgegenkommenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Transporter des Verursachers musste abgeschleppt werden.