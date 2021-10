Unfall : Transporter fährt in Trier gegen Mauer: Eine Person schwer verletzt

Trier In Trier hat sich aus bisher ungeklärter Ursache ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Klein-LKW ist von der Straße abgekommen.

In Trier-Nord hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Ein Klein-LKW ist in der Dasbachstraße aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) gefahren. Der Fahrer ist dabei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden.