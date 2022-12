Kollision : Wegen eines Unfalls: Verkehrsbehinderungen im Bereich Ehranger Brücke

Trier Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich ein Unfall mit einem LKW, weshalb es im Bereich A 64a/ B 52 zu Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen kommt.

Um kurz vor 6 Uhr morgens kam es am Donnerstag, 8. Dezember, im Bereich Ehranger Brücke zu einem Unfall. Es entstanden erhebliche Behinderungen für den Verkehr, die auch gegen 6.30 Uhr noch andauerten. Die Autobahnpolizei teilte auf Volksfreund-Nachfrage mit, dass die Aufräumarbeiten laufen. Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Bereich der A 64a/B 52 in beiden Richtungen mit Behinderungen rechnen. Der Verkehr kann aber zumindest eingeschränkt in beide Richtungen fließen.