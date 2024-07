Aufwendige Bergung LKW schiebt Autos ineinander – Fahrer schwer verletzt, Straße gleicht Trümmerfeld

In der Loebstraße in Trier ist es am Freitagmorgen, 12. Juli, gegen 8 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Sattelschlepper-Fahrer die Loebstraße aus Richtung Ruwer kommend in Richtung Verteilerkreis. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam der Fahrer mit seinem LKW rechts von der Straße ab. Hierbei schob er sechs geparkte Autos ineinander, fuhr über den Gehweg und kam schließlich im Graben mitten in Hecken und Bäumen zum Stillstand.