Unfall in der Luxemburger Straße Lieferwagen fährt auf anderen auf – eine Person verletzt

Nach Informationen der Polizei war der Fahrer eines Lieferwagens aus noch ungeklärter Ursache gegen 7.40 Uhr einem anderen Lieferwagen aufgefahren. Dabei wurde eine Person verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.