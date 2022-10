Richtung Kloschinskystraße : Linienbus überholt Siebenjährigen in der Trierer Maarstraße – Kind stürzt und verletzt sich

Linienbus überholt Siebenjährigen in der Trierer Maarstraße – Kind stürzt und verletzt sich

Trier Im Maarviertel ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Kind gekommen.

Am Dienstag überholte eine Linienbus gegen 15.15 Uhr ein siebenjähriges Kind an einer Engstelle in der Maarstraße, Fahrtrichtung Kloschinskystraße. Dabei stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu.