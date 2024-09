Feuerwehr rückt aus Unfall in Trier Heiligkreuz: Person in Fahrzeug eingeklemmt

Trier · Am Donnerstagvormittag ist es in Heiligkreuz zu einem Autounfall gekommen. Was bisher bekannt ist.

05.09.2024 , 10:41 Uhr

Am Donnerstagvormittag, 5. September sind rund 20 Einsatzkräfte wegen eines Autounfalls in Heiligkreuz ausgerückt. Foto: TV/Maria Adrian