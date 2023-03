Fahrerflucht Patient an Bord: Fahrer stößt am Trierer Ufer mit Rettungswagen zusammen

Ein Rettungswagen war am Sonntagnachmittag mit einem Patienten am Trierer Martinsufer unterwegs, als ihn ein Autofahrer trotz Blaulicht und Sirenen an der Kreuzung zur Kaiser-Wilhelm-Brücke übersah und mit diesem zusammenstieß. Der Wagen streifte den Rettungswagen und verursachte leichten Schaden. Wegen des kritischen Zustands des Patienten stoppte der Rettungswagen nicht und setzte seine Fahrt fort. Der beteiligte Autofahrer verließ daraufhin ebenfalls die Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei Trier bittet um Hinweise zum Fahrer oder dem Auto.