Auf der Eurener Straße Auto kollidiert in Trier mit Harley Davidson – zwei Verletzte (Fotos)

Update | Trier · Bei dem Unfall am Freitagmittag sind nach ersten Informationen zwei Menschen verletzt worden. Das Motorrad war so am Rande der Straße verkeilt, dass die Feuerwehr zusätzliche Arbeit bekam.

01.03.2024 , 15:05 Uhr

21 Bilder Schwerer Unfall auf der Eurener Straße: Golf Kombi kollidiert mit Harley 21 Bilder Foto: SteilTV

Von Wolfgang Steil