Blaulicht : Fahrrad gegen Motorrad: Frau bei Unfall in Trier schwer verletzt (Fotos)

Fahrrad gegen Motorrad: Frau bei Unfall in Trier schwer verletzt (Fotos)

Trier Eine Radfahrerin hat in Trier wohl einen Motorradfahrer übersehen, woraufhin es zu einem schweren Unfall kam. Die Frau musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 31. Dezember, gegen 15.15 Uhr in der Ehranger Straße in Trier. Nach ersten Informationen befuhr eine Frau mit ihrem Rad die abschüssige Straße Meisenweg und wollte auf die Ehranger Straße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie auf die Vorfahrtstraße, während sich von links ein Motorradfahrer näherte. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radfahrerin. Beide kamen dadurch zu Fall.