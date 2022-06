Blaulicht : Nach Unfall in Trier flüchtet Autofahrer zu Fuß - der vermutliche Grund zeigt sich kurz darauf

Trier Am Donnerstag hat es abends in Trier-Ruwer gekracht. Dabei gab es eine verletzte Fahrerin, hohen Sachschaden und eine kurzzeitige Flucht des mutmaßlichen Unfallverursachers.

Am Donnerstag, den 9. Juni, ereignete sich gegen 20.40 Uhr in der Ruwerer Straße in Trier-Ruwer, in Höhe der Aral Tankstelle, ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.