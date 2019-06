Polizei : Unfallflucht in der Moltkestraße

Unfallflucht in der Moltkestraße

Trier Nach einem Parkunfall in der Trierer Moltkestraße flieht der unbekannte Verursacher - und hinterlässt einen Schaden von rund 4000 Euro.

(red) Nach einem Parkunfall in der Trierer Moltkestraße (Stadtteil Nord) ist der unbekannte Verursacher geflohen – und hat hohen Schaden hinterlassen.

Ereignet hat sich der Unfall bereits am vorletzten Samstag (15. Juni) gegen 4.40 Uhr in der Frühe. Die Ermittler informierten über die Straftat allerdings erst am gestrigen Montag.