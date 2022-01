Blaulicht : Unfallflucht: Radfahrer läuft nach Zusammenstoß davon

Der Radfahrer ließ sein Fahrrad nach dem Zusammenstoß liegen und lief zu Fuß davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstagmittag kam es in Trier zu einem Unfall, berichtet die Polizei. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein weißes Auto der Marke Citroen auf der Zeughausstraße in Richtung Moselufer, zeitgleich fuhr ein Radfahrer in der Max-Brandts-Straße in Richtung Engelstraße. Im Kreuzungsbereich Zeughausstraße/Max-Brandts-Straße stießen sie zusammen. Die Polizei vermutet, dass der Radfahrer dabei auf der Scheibe des Autos aufschlug.