Zeugen gesucht Nächtlicher Vandalismus: 19 Autos in Trier-Heiligkreutz beschädigt

Trier · Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an zahlreichen Autos in Heiligkreutz Scheibenwischer abgerissen und Außenspiegel abgetreten. Was bisher bekannt ist.

24.09.2023, 10:44 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler