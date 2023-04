Fahndung mit Hubschrauber Polizeifahrzeug nach Verfolgungsjagd von Transporter gerammt - Polizisten verletzt

Alles fing harmlos an. In der Nacht zum heutigen Donnerstag, dem 27. April, gegen 2:15 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Trier in der Luxemburger Straße in Richtung Römerbrücke einen VW-Bus mit französischem Kennzeichen kontrollieren. Sie wendeten ihr Fahrzeug in Höhe des Eroscenters, schlossen zu dem VW-Bus auf und gaben Anhaltesignale. Daraufhin beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Transporter und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.