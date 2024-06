Polizei sucht Zeugen Festnahme: Autofahrer flüchtet vor Polizei und rammt Auto

Trier · In der Trierer Innenstadt ist ein Autofahrer am Samstag vor der Polizei geflüchtet. Er rammte ein Auto und verletzte dabei zwei Insassen. Schließlich konnte ein Mann festgenommen werden. Was darüber bisher bekannt ist.

16.06.2024 , 11:25 Uhr

Foto: dpa/Hendrik Schmidt