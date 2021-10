Kollision : Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer in Trier

Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier In der Trierer Loebstraße sind am Samstag gegen 17 Uhr ein Radfahrer und ein Auto kollidiert. Die Rettungsarbeiten des schweren Unfalls erforderten eine Sperrung der Straße für zwei Stunden. Was dort passiert ist:

Der schwere Unfall hat sich Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr in der Loebstraße in Trier ereignet. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen einem in Richtung Trier-Ruwer fahrenden, 84-jährigen Radfahrer und einem in gleicher Richtung fahrenden Auto. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer des beteiligten Autos setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte jedoch später an die Unfallstelle zurück.

Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Während der Unfallaufnahme blieb die Loebstraße für den Zeitraum von zwei Stunden bis etwa 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Nebenstraßen umgeleitet.