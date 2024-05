Zwei Tage vermisst Vermisste Triererin wieder aufgetaucht

Seit dem frühen Dienstagabend, 28. Mai, lief eine Vermisstensuche – die junge Frau kehrte nach dem Spaziergang mit ihren Hunden in einem Waldstück in der Nähe von Trier-Euren nicht nach Hause zurück. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass sie sich nicht in einer hilflosen Lage befand. Denn die Jugendliche hatte am Vormittag über Social Media ein Lebenszeichen gegeben, wie ein Sprecher mitteilt. Was genau sie gesagt hat, verraten die Behörden nicht.