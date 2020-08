Blaulicht : Ende einer Personensuche

Trier Die Frau, die seit Montagmorgen in Trier vermisst wurde, ist am Abend gefunden worden.

Die 63-jährige Frau war am Montagmorgen als vermisst gemeldet worden, nachdem sich ihre Spur in Trier verloren hatte.Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Trier von Dienstagmorgen wurde sie gegen 21 Uhr in der Stadt gefunden und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.