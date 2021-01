Polizei : Vermisster 63-Jähriger aus Trierweiler wieder zurück

Trierweiler Der Polizei zufolge scheint der Mann wohlauf zu sein.

Der 63 Jahre alte Mann aus Trierweiler, der seit dem 19. Januar vermisste wurde, ist laut Polizei offenbar wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann am Sonntag in Schweich von einem Zeugen gesehen und in seine Wohnung in einer Seniorenresidenz zurückgebracht. Die Polizei hatte am vergangenen Freitag mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Unterstützung bei der Suche nach dem Mann gebeten (der TV berichtete). Sie bedankt sich nun für die Hilfe.