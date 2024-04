Zeugen gesucht Bewaffneter Raubversuch in Mariahof

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Mann in Mariahof angegriffen, um ihm seine Wertsachen zu stehlen. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag, 7. April, auf Sonntag, 8. April, gegen 00:05 Uhr, nachdem die beiden Männer an der Haltestelle "Am Mariahof" aus dem Bus ausgestiegen waren. Die zwei Protagonisten gingen zu Fuß den Gehweg entlang in Richtung Mariahof, als einer der beiden den anderen schubste und ihn mit einem Messer bedrohte. Der Täter fragte den Mann nach seinen Wertsachen, doch dieser schaffte es, sich zu wehren. Schließlich rannte der Angreifer in Richtung Wolkerstraße davon, als zwei Passanten erschienen.