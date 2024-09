Am St.-Barbara-Ufer Versuchter Einbruch in Trierer Tankstelle: Warum der Täter schnell gefasst werden konnte

Trier · Ein Mann hat am Sonntagabend versucht, in die Tankstelle am St.-Barbara-Ufer in Trier einzubrechen – und wurde schnell gefasst. Denn er hatte eine Sache nicht bedacht.

09.09.2024 , 15:19 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Fabian Strauch