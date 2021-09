Zusammenstoß : Vorfahrt missachtet – Zwei Verletzte bei Unfall am Mäusheckerweg in Trier (Fotos)

Foto: Agentur Siko 15 Bilder Zusammenstoß im Mäusheckerweg in Trier

Trier Unfall in Trier am späten Sonntagnachmittag: Dort sind zwei Autos im Mäusheckerweg kollidiert. Was dort laut Polizei passiert ist:

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr auf der B 53 Einmündung zum Mäusheckerweg in Trier gekommen.

Nach Informationen der Polizei fuhr die Fahrerin eines weinroten Autos die B 53 von Trier kommend entlang. Sie wollte nach links in den Mäusheckerweg abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache übersah sie einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt. Über die Schwere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Beide wurden von zwei Notärzten versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.