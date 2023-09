Über die A1/A48 Filmreife Verfolgungsjagd bis in die Vulkaneifel: 34-Jähriger flüchtet erst im Auto, dann zu Fuß

Trier/Hasborn/Ulmen · Was ein Mann am Donnerstag auf der A1 und A48 abgezogen hat, erinnert an einen Actionfilm. Mit dabei: Flucht vor der Polizei, ein Haftbefehl und Drogen.

01.09.2023, 11:06 Uhr

