Extrem laut : Hubschrauber im Tiefflug über Trier sorgt für schlaflose Nacht von Anwohnern - Das steckt dahinter

Trier Mitten in der Nacht: Ein unbeleuchteter Polizei-Hubschrauber im Tiefflug über dem Trierer Stadtgebiet? Das hat einige Trierer um ihren Schlaf gebracht und zahlreiche Kommentare im Netz ausgelöst. Wir gehen der Geschichte auf den Grund.

Was macht denn da mitten in der Nacht solchen Lärm? „Dass so was erlaubt ist. Wer soll bei dem Krach denn schlafen...“, schreibt ein User der Plattform Jodel. „Bei uns sind alle Fenster zu, Dreifachverglasung, man hört den, als wär er mit im Schlafzimmer“, ist ein weiterer von zahlreichen Kommentaren, die mitten in der Nacht gegen 0 Uhr fallen.