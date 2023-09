Erstmeldung Wassereinbruch am Trierer Hauptmarkt - Strom komplett abgeschaltet (Fotos)

Trier · Nach ersten Informationen gibt es am Hauptmarkt in Trier einen Wassereinbruch. Zentraler Punkt ist die Toilettenanlage. Weil dort auch eine Trafoanlage ist, gibt es keinen Strom in den umliegenden Häusern.

14.09.2023, 14:03 Uhr

13 Bilder Großeinsatz am Hauptmarkt Trier: Wassereinbruch und Stromausfall 13 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur/MRA