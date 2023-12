Zeugen gesucht 30-Jähriger vermisst – zuletzt in Trier-West gesehen (Update)

Seit dem 8. Dezember wird der polnische Staatsangehörige Wojciech Malysko vermisst. Laut Polizei arbeitet Malysko in einem Bauunternehmen in Trier-West, nahe seiner Wohnanschrift. Dort haben ihn Arbeitskollegen zuletzt am Freitag, 8. Dezember, gegen 19.30 Uhr gesehen.