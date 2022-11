Unter Alkoholeinfluss : Autofahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Steinblock

Trier Weil er offenbar nicht von der Polizei kontrolliert werden wollte, gab ein 48-Jähriger am frühen Samstagmorgen Gas. Doch das brachte ihn nicht weit: Der Autofahrer kollidierte nach einer Verfolgungsjagd mit einem Steinblock.

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei mit einem Steinblock kollidiert. Der 48-Jährige war am frühen Samstagmorgen, gegen 0.45 Uhr, in der Hornstraße in Trier-West in eine Verkehrskontrolle geraten, berichtet die Polizei. Als er jedoch die Anhaltesignale der Polizisten bemerkte, gab der Fahrer eines BMW Gas und raste davon. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Hornstraße und anschließend weiter in die Eurener Straße.