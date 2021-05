Trier : Betrunkener beschädigt Autos

Trier In der Nacht auf Sonntag kam es laut Polizei gegen 0.30 Uhr in Trier-West im Bereich der Eurener Straße und dem Trierweilerweg zu Sachbeschädigungen an mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen.

Mehrere Zeugen haben eine männliche Person gemeldet, die fußläufig die genannte Örtlichkeit entlanglaufe und dabei scheinbar wahllos gegen verschiedene Autos trete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein unter Alkoholeinfluss stehender Tatverdächtiger im näheren Umfeld angetroffen werden.