In der Luxemburger Straße Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag, 24. April, gegen 13.12 Uhr in die Luxemburger Straße nach Trier-West ausgerückt. Dort hatte ein Rauchwarnmelder angeschlagen, außerdem lag Brandgeruch in der Luft. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass Essen auf dem Herd die Ursache dessen war. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Wache 1 und 2 sowie ein Rettungswagen.