Polizei ermittelt Keller von Mehrparteienhaus in Trier-West brennt

Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam es am Montagmorgen, 23. September, gegen 3.30 Uhr im Keller eines Mehrparteienhauses in Trier-West in der Straße am Irminenwingert. Laut der Polizei musste die Feuerwehr mehrere Personen aus dem Haus in Sicherheit bringen. Drei von ihnen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Wasser- und Stromversorgung im betroffenen Straßenzug unterbrochen werden.