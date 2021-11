Feuerwehr : Feuerwehreinsatz in Trier-West: Mitarbeiter mit Hand in Flaschenpresse eingeklemmt

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Ein Mann hat am Montagvormittag mit der Hand in einer Presse für Plastikflaschen festgesteckt. Der Unfall ereignete sich in einem Kaufmarkt in der Aachener Straße in Trier-West.

Ein Mitarbeiter eines Kaufmarktes in Trier-West war am Montagvormittag in der Getränkeabteilung mit der Hand in einer Presse für Plastikflaschen eingeklemmt. Das teilt die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Trier mit. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, konnte der Mann vom Rettungsdienst befreit werden.