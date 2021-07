Schlägerei auf der Straße : Trier West: Zwei Männer prügeln sich - Video geht viral und beschäftigt die Polizei

Trier Ein Video einer Schlägerei in Trier verbreitete sich am Donnerstag in den sozialen Netzwerken und wurde auch an die Polizei geschickt. Doch die kannte den Vorfall bereits - und ermittelt nun.

Ein Video über eine Schlägerei in Trier West hat sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer über Messengerdienste wie WhatsApp verbreitet, berichtet die Polizei. Den Beamten sei der Clip mehrfach zugesandt worden, aber die Prügelei war da schon bekannt: Einer der Beteiligten selbst hatte sich unmittelbar an die Polizei der Dienststelle für Jugendkriminalität in der Gneisenaustraße gewandt und dort Anzeige erstattet.

Trier: Männer prügeln sich mitten auf der Fahrbahn

Das Video zeigt zwei Männer (34 und 39 Jahre), die sich mitten auf der Fahrbahn in der Eurener Straße prügeln. Der Vorfall hat nach Informationen der Polizei gegen 9 Uhr morgens stattgefunden und wurde offenbar aus dem Fenster eines Anwohners heraus gefilmt. Die qualitativ guten Aufnahmen wurden gesichert und dienen den Ermittlern nun als wertvoller Sachbeweis.

