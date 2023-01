Fußgängerüberweg Euren : Trier-West: Zwei Fußgänger an der selben Stelle am selben Tag angefahren

Symbolfoto. Zwei Fußgänger mussten ins Krankenhaus, nachdem sie von Autos angefahren wurden – am selben Fußgängerübergang, am selben Tag. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier An der selben Fußgängerüberquerung sind in Trier-West an einem Tag zwei junge Menschen angefahren worden. Einer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.