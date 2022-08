Blaulicht : Wiese in Trier brennt: Mitarbeiter aus Einkaufszentrum versuchen zu löschen

Foto: Agentur SIKO 5 Bilder Flächenbrand am Ratio-Einkaufszentrum in Trier

Trier Erneut musste die Feuerwehr in Trier zu einem Löscheinsatz ausrücken. In der Zurmaiener Straße hatte es am Montag gebrannt.

Zu einem Flächenbrand musste am Montagnachmittag, 22. August, gegen 16.11 Uhr die Feuerwehr in die Zurmaiener Straße in Höhe des Ratio-Einkaufszentrums fahren. Nach Informationen der Feuerwehr haben aus bislang ungeklärter Ursache neben dem Markt in einer Böschung rund 100 Quadratmeter Wiese gebrannt. Mitarbeiter des Marktes versuchten, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr erledigte den Rest.