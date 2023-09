Ärger in der Innenstadt Wildpinkeln, Flucht, Unfall - So lief dieser Einsatz in Trier ab

Zu einem kuriosen Verkehrsunfall soll es am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr in der Christophstraße in Trier gekommen sein. Nach Informationen der Polizei wurde dort ein Mann angefahren. Doch vorher passierte noch etwas. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und zuvor durch Wildpinkeln in einen Hauseingang aufgefallen. Als die Polizei dazukam, hat der Mann die Flucht ergriffen und ist dann in ein Auto gelaufen. Trotz leichter Verletzungen ist der Mann den Polizeibeamten gegenüber renitent gewesen.