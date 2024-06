Etwa 14 Einsatzkräfte rücken am Freitagvormittag, 14. Juni, zu einem Einsatz in der Trierer Gilbertstraße aus. Grund dafür: ein Wohnungsbrand, wie die Feuerwehr mitteilt. Ein Wasserkocher habe in einer Küche gebrannt. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.