Trier : Zahlreiche Gurtmuffel unterwegs

Trier Beim Trier-Tag der Polizei Trier sind am Donnerstag wieder zahlreiche Autofahrer negativ aufgefallen. Unter anderem gibt es einige Gurtmuffel. In der Franz-Georg-Straße wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert.

Drei Fahrzeugführer erhielten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, da sie während der Fahrt verbotswidrig ihr Handy benutzten, ein Fahrzeugführer wurde angehalten, weil er gegen die Gurtpflicht verstoßen hatte. Anschließend wechselten die Polizeibeamten in die Eurener Straße. Dort hielten sie 24 Fahrzeuge an. Auch dort wurden drei Verstöße von Fahrzeugführern geahndet, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Ein Fahrzeug war mit abgelaufener Hauptuntersuchungs-Plakette unterwegs, der Fahrzeughalter erhielt neben einer Anzeige einen Mängelbericht zur Behebung der Ordnungswidrigkeit. Vier Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ein weiterer führte Ladung mit sich, die nicht ordnungsgemäß gesichert war. Er erhielt dafür eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Um die Mittagszeit verlagerten die Beamten ihre Kontrollstelle an den Verteilerkreis Nord. Dort wurden bei 16 angehaltenen Fahrzeugen zwei Fahrzeugführer erwischt, die ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren.